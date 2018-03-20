Конспиративный отель и полигоны: Савченко рассказала, какое видео покажет ГПУ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. На видеозаписях, которые представит Генеральная прокуратура Украины, будет информация о встречах Надежды Савченко с определенными лицами в разных местах. Об этом во время брифинга заявила народный депутат Украины Надежда Савченко, передает УНН.

“Что вы будете видеть на видео — объекты, которые писались, это были объекты офиса, где я, время от времени, находилась и встречалась с знакомыми, друзьями и объектом “А”. Это будут записи отеля — определенного конспиративного, где так же встречалась с объектом, это будут записи из воинских частей и полигонов, где мы проводили определенные действия. Это будут записи с “серой зоны”, — сообщила Савченко.

Она добавила, что в проведении операций по освобождению пленных так называемый объект “А” был для нее интересен тем, что мог помочь осуществлять “переходы и возвращения с оккупированных территорий, когда мы с волонтерами освобождали пленных”.

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“Объекту ”А“ было интересно фиксировать и записывать все, что я делаю ... Для этого я начала создавать сюрреализм — он заключался в том, чтобы не только гранатами в разные стороны, как рассказал Луценко, я рассказывала о всех возможных и невозможных операциях при этом советуясь с объектом “А”, — сообщила Савченко.

Ранее народный депутат Украины, представитель Президента в ВР Ирина Луценко заявила, что в четверг в Верховной Раде покажут видео относительно Надежды Савченко, что шокирует общество.

Напомним, комитет ВР рассмотрит в среду представление ГПУ на Савченко.

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