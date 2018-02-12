Коноплю в промислових масштабах вирощували під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Столична прокуратура спільно зі Службою безпеки України ліквідували нелегальну лабораторію з вирощування коноплі, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
Викрили групу осіб, які займалися вирощуванням наркотичного засобу "канабісу" у промислових масштабах.
За результатами обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів кримінального провадженні у Київській області виявлено спеціальне приміщення, в якій вирощувалась понад 450 рослин конопель, які в подальшому вилучено разом із обладнанням, необхідного для їх виготовлення.
Наразі призначено хімічну експертизу по вилученим наркотичним засобам.
Вирішується питання щодо оголошення фігурантам провадження підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України (незаконне вирощування конопель, вчинене за попередньою змовою групою осіб з метою збуту у кількості понад 50 і більше рослин).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, на Сумщині СБУ викрила наркоугруповання, до якого входив працівник поліції.