Коноплянка заробив пенальті і віддав гольовий пас у матчі Бундесліги

Українець почав зустріч у стартовому складі і на 16 хвилині, отримавши м’яч в куту штрафного майданчику, почав зміщатися в центр, але його зніс з ніг один із футболістів гостьової команди. Пенальті реалізував Ді Санто.

До 78 хвилини рахунок був незмінним поки Коноплянка не віддав точний пас на вільного Бургшталлера, якому з комфортної позиції залишилось переправити м’яч у сітку воріт — 2:0.

Таким чином, результативна передача Коноплянки стала першою у нинішньому сезоні в 12 поєдинках Бундесліги при 1 забитому голу.

Варто відзначити, що “Шальке” набрали 23 пункти і піднялися на 3-й рядок. Ярмоленко і його “Борусія” Д відстає на 3 бали — 5 місце.