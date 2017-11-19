Коноплянка заработал пенальти и отдал голевой пас в матче Бундеслиги

Украинец начал встречу в стартовом составе и на 16 минуте, получив мяч в углу штрафной площади, начал смещаться в центр, но его снес с ног один из футболистов гостевой команды. Пенальти реализовал Ди Санто.

До 78 минуты счет был неизменным пока Коноплянка не отдал точный пас на свободного Бургшталлера, которому с комфортной позиции осталось переправить мяч в сетку ворот — 2: 0.

Таким образом, результативная передача Коноплянки стала первой в нынешнем сезоне в 12 поединках Бундеслиги при 1 забитом голе.

Стоит отметить, что “Шальке” набрали 23 пункта и поднялись на 3-ю строчку. Ярмоленко и его “Боруссия” Д отстает на 3 балла — 5 место.