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Коноплянка заработал пенальти и отдал голевой пас в матче Бундеслиги

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Матч 12-го тура немецкой Бундеслиги против “Гамбурга” успешно завершился для “Шальке” и его футболиста вингера сборной Украины Евгения Коноплянки, передает корреспондент УНН.

Украинец начал встречу в стартовом составе и на 16 минуте, получив мяч в углу штрафной площади, начал смещаться в центр, но его снес с ног один из футболистов гостевой команды. Пенальти реализовал Ди Санто.

До 78 минуты счет был неизменным пока Коноплянка не отдал точный пас на свободного Бургшталлера, которому с комфортной позиции осталось переправить мяч в сетку ворот — 2: 0.

Таким образом, результативная передача Коноплянки стала первой в нынешнем сезоне в 12 поединках Бундеслиги при 1 забитом голе.

Стоит отметить, что “Шальке” набрали 23 пункта и поднялись на 3-ю строчку. Ярмоленко и его “Боруссия” Д отстает на 3 балла — 5 место.

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