Коноплянка увійшов до символічної збірної Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка потрапив до символічної команди 31-го туру німецької Бундесліги за версією видання Kicker, повідомляє УНН.
Коноплянка потрапив до даного списку завдяки забитому голу і результативному пасу у зустрічі з "Кельном", яку команда з Гельзенкірхена не зуміла виграти (2:2).
Українець став єдиним представником "кобальтових" у списку 11 кращих гравців 31-го туру.
Відзначимо, що з команди Андрія Ярмоленка дортмундської "Борусії" до 11-ти кращих потрапив Марко Ройс і Санчо. Також до символічної команди увійшли троє гравців "Хофенхайму", по двоє з "Баварії", "Борусії" М та один з "Гамбурга".
Нагадаємо, що Коноплянку також включали до символічної збірної туру за підсумками попередньої гри чемпіонату із "Борусією" Д.