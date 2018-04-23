Коноплянка вошел в символическую сборную Бундеслиги
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка попал в символическую команды 31-го тура немецкой Бундеслиги по версии издания Kicker, сообщает УНН.
Коноплянка попал в данный список благодаря забитому голу и результативному пасу во встрече с "Кельном", которую команда из Гельзенкирхена не сумела выиграть (2: 2).
Украинец стал единственным представителем "кобальтовых" в списке 11 лучших игроков 31-го тура.
Отметим, что из команды Андрея Ярмоленко дортмундской "Боруссии" к 11-ти лучших попал Марко Ройс и Санчо. Также в символическую команду вошли трое игроков "Хофенхайма", по два из "Баварии", "Боруссии" М и один из "Гамбурга".
Напомним, что Коноплянку также включали в символическую сборную тура по итогам предыдущей игры чемпионата с "Боруссией" Д.