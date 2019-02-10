Коноплянка у складі "Шальке" зазнав поразки від чинного чемпіона Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У 21-му турі німецької Бундесліги "Шальке" українського вінгера Євгена Коноплянки зустрічався на виїзді з "Баварією". Про це інформує УНН з посиланням на ФФУ.
Півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі своєї команди й відіграв повний поєдинок, який закінчився перемогою господарів поля з рахунком 3:1.
Наразі, маючи 22 очки, команда українця посідає 13-е місце в турнірній таблиці.
Додамо, що в цьому сезоні Коноплянка провів у складі "кобальтових" 17 матчів, забив один м’яч та віддав дві результативні передачі.