Коноплянка в составе "Шальке" потерпел поражение от действующего чемпиона Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В 21-м туре немецкой Бундеслиги "Шальке" украинского вингера Евгения Коноплянки встречался на выезде с "Баварией". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.
Полузащитник сборной Украины вышел в стартовом составе своей команды и сыграл полный поединок, который закончился победой хозяев поля со счетом 3:1.
Сейчас, имея 22 очка, команда украинца занимает тринадцатое место в турнирной таблице.
Добавим, что в этом сезоне Коноплянка провел в составе "кобальтовых" 17 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.