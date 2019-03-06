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Коноплянка та низка футболістів можуть покинути "Шальке" влітку

Коноплянка та низка футболістів можуть покинути "Шальке" влітку

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Один із лідерів української збірної з футболу Євген Коноплянка потрапив до числа гравців "Шальке", які можуть змінити клубну прописку найближчого трансферного вікна, інформує УНН з посиланням на Bild.

За даними видання гельзенкірхенський клуб вирішив піти на радикальні зміни у зв'язку із провальним сезоном в якому колектив веде боротьбу за виживання в Бундеслізі.

Тому влітку "кобальтові" хочуть крім Коноплянки позбутися від Аміна Харіта, Саліфа Сане, Омара Маскареля, Себастьяна Руді, Ральфа Ферманна, Хамзі Менділя, Набіля Бенталеба, Матії Настасіча, Брееля Емболо і Марка Ута.

Примітно, що Сане, Маскарель, Мендільо, Руді і Ут прийшли в команду минулого літа. Відповідальним за трансфери названий спортивний директор клубу Крістіан Хайдель, який піде у відставку після закінчення сезону.

Як повідомляв УНН, Коноплянка оформив перший гол в сезоні за "Шальке" тільки в січні цього року. 

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