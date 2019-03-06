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Коноплянка и ряд футболистов могут покинуть "Шальке" летом

Коноплянка и ряд футболистов могут покинуть "Шальке" летом

Киев  •  УНН

 • 10044 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Один из лидеров украинской сборной по футболу Евгений Коноплянка попал в число игроков "Шальке", которые могут сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно, сообщает УНН со ссылкой на Bild.

По данным издания гельзенкирхенский клуб решил пойти на радикальные изменения в связи с провальным сезоном в котором коллектив ведет борьбу за выживание в Бундеслиге.

Поэтому летом "кобальтовые" хотят кроме Коноплянки избавиться от Амина Харита, Салифа Сане, Омара Маскареля, Себастьяна Руди, Ральфа Ферманн, Хамзе Мендиля, Набиля Бенталеба, Матии Настасича, Брееля Эмболо и Марка Ута.

Примечательно, что Сане, Маскарель, Мендильо, Руди и Ут пришли в команду прошлым летом. Ответственным за трансферы назван спортивный директор клуба Кристиан Хайдель, который уйдет в отставку по окончании сезона.

Как сообщал УНН, Коноплянка оформил первый гол в сезоне за "Шальке" только в январе этого года.

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