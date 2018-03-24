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Коноплянка про гру з Саудівською Аравією: ми не реалізували свої моменти

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Враженнями від товариського поєдинку із Саудівською Аравією (1:1) поділився півзахисник "жовто-блакитної" команди Євген Коноплянка. Про це інформує ФФУ, передає УНН.

"Не думаю, що саме дощ завадив нам виграти цей поєдинок. Ми просто не реалізували ті моменти, які в нас виникали. Утім, засмучуватися не слід, адже в деякі відрізки цього матчу ми демонстрували непоганий футбол. Ми переглядали матчі аравійців і знали, що вони добре контролюють м'яч, але мають позиційні проблеми. Ми намагалися використати цей недолік, і подекуди нам це вдавалося. Були готові до такої гри з боку суперника, але, повторюся, вся проблема в тому, що ми не реалізували наші моменти. Хочу відзначити нашого дебютанта — Андрія Луніна. Він провів матч майже безпомилково, кілька разів врятував нас у другому таймі", - зауважив футболіст.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Футболісти України не зуміли виграти у збірної Саудівської Аравії

Коноплянка назвав партнерів, з якими йому найбільше сподобалось грати вчора.

"Так, у мене гра пішла. Приємно грати разом із Матвієнком та Соболем. Весь час відчував підтримку від них. До того ж чудово працював Артем Кравець, який постійно відкривався. Єдине, чого не вистачило, — це трохи часу, щоб ще краще зігратися. Але вважаю, що ми рухаємося у правильному напрямку", - додав футболіст.

Зазначимо, що наступний поєдинок збірна України проведе 27 березня в бельгійському Льєжі проти команди Японії.

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