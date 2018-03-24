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16:40 • 5240 просмотра

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Коноплянка об игре с Саудовской Аравией: мы не реализовали свои моменты

Коноплянка об игре с Саудовской Аравией: мы не реализовали свои моменты

Киев  •  УНН

 • 14038 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Впечатлениями от товарищеского поединка с Саудовской Аравией (1:1) поделился полузащитник "желто-голубой" команды Евгений Коноплянка. Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.

"Не думаю, что именно дождь помешал нам выиграть этот поединок. Мы просто не реализовали те моменты, которые у нас возникали. Впрочем, расстраиваться не стоит, ведь в некоторые отрезки этого матча мы демонстрировали неплохой футбол. Мы просматривали матчи аравийцев и знали, что они хорошо контролируют мяч, но имеют позиционные проблемы. Мы пытались использовать этот недостаток, и кое-где нам это удавалось. Были готовы к такой игре со стороны соперника, но, повторюсь, вся проблема в том, что мы не реализовали наши моменты. Хочу отметить нашего дебютанта - Андрея Лунина. Он провел матч почти безошибочно, несколько раз спас нас во втором тайме", - отметил футболист.

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Коноплянка назвал партнеров, с которыми ему больше всего понравилось играть вчера.

"Да, у меня игра пошла. Приятно играть вместе с Матвиенко и Соболем. Все время чувствовал поддержку от них. К тому же прекрасно работал Артем Кравец, который постоянно открывался. Единственное, чего не хватило, - это немного времени, чтобы еще лучше сыграться. Но считаю, что мы движемся в правильном направлении", - добавил футболист.

Отметим, что следующий поединок сборная Украины проведет 27 марта в бельгийском Льеже против команды Японии.

Украинские Национальные Новости

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