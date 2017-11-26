Коноплянка назвав найбільш пам'ятним матч проти Борусії Ярмоленка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Футболіст збірної України та німецького "Шальке" Євген Коноплянка поділився своїми думками після баталії 13-го туру німецької Бундесліги, в якому його клуб зіграв внічию з дортмундською "Борусією" (4:4), інформує УНН з посиланням на сторінку футболіста в Twitter.
"Найбільш пам'ятний матч у моїй кар'єрі, і я думаю не тільки для мене", - так Коноплянка охарактеризував гру із "джмелями".
Півзахисник в коментарі "Футбол24" також розповів щодо протистояння українців – його з Ярмоленком: "зараз ми знову друзі. А в ці 90 хвилин я не бачив, хто біг переді мною, кого бити по ногах, а кого не бити. Мене б'ють і не шкодують, тому я теж".
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Окрім того, Коноплянка зазначив, що вони спілкувалися з Ярмоленком перед дербі, але під час гри не розмовляли, бо була повна концентрація.
Як повідомляв УНН, завдяки двом результативним пасам Коноплянки гельзенкірхенцям вдалося відігратися із рахунку 0:4.