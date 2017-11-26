Коноплянка назвал самым памятным матч против Боруссии Ярмоленко

"Самый памятный матч в моей карьере, и я думаю не только для меня", - так Коноплянка охарактеризовал игру с "шмелями".

Полузащитник в комментарии "Футбол24" также рассказал о противостоянии украинский - его с Ярмоленко: "сейчас мы снова друзья. А в эти 90 минут я не видел, кто бежал передо мной, кого бить по ногам, а кого не бить. Меня бьют и не жалеют, поэтому я тоже ".

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Кроме того, Коноплянка отметил, что они общались с Ярмоленко перед дерби, но во время игры не разговаривали, потому что была полная концентрация.

Как сообщал УНН, благодаря двум результативным ремням Коноплянки гельзенкирхенцам удалось отыграться со счета 0: 4.