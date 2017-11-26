Коноплянка назвал самым памятным матч против Боруссии Ярмоленко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Футболист сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка поделился своими мыслями после баталии 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором его клуб сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" (4: 4), информирует УНН со ссылкой на страницу футболиста в Twitter.
"Самый памятный матч в моей карьере, и я думаю не только для меня", - так Коноплянка охарактеризовал игру с "шмелями".
Полузащитник в комментарии "Футбол24" также рассказал о противостоянии украинский - его с Ярмоленко: "сейчас мы снова друзья. А в эти 90 минут я не видел, кто бежал передо мной, кого бить по ногам, а кого не бить. Меня бьют и не жалеют, поэтому я тоже ".
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Кроме того, Коноплянка отметил, что они общались с Ярмоленко перед дерби, но во время игры не разговаривали, потому что была полная концентрация.
Как сообщал УНН, благодаря двум результативным ремням Коноплянки гельзенкирхенцам удалось отыграться со счета 0: 4.