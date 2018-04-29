Коноплянка допоміг "Шальке" уникнути поразки у матчі Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Півзахисник збірної України Євген Коноплянка відіграв 90 хвилин і заробив пенальті в черговому турі німецької Бундесліги, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
На власному стадіоні "Шальке" у 32 турі ліги зіграв унічию з колективом із середини таблиці — "Борусією" з Менхенгладбаха. Гра завершилася з рахунком 1:1, а в забитому м’ячі своєї команди взяв участь Коноплянка. У доданий до першого тайму час українець поцілив супернику в руку в штрафному майданчику й заробив пенальті, який реалізував інший гравець гельзенкірхенців - Каліджурі. На 90-й хвилині зустрічі українець був замінений.
Примітно, що відкрив рахунок у баталії екс-футболіст "Динамо" Раффаел.
Зазначено, що після 32-х турів "кобальтові" йдуть у чемпіонаті Німеччини другими, маючи в активі 57 очок.
Додамо, що в нинішньому сезоні Коноплянка провів у складі "Шальке" 28 матчів, у яких забив шість м’ячів та віддав п’ять гольових передач.
Як повідомляв УНН, півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка потрапив до символічної команди 31-го туру німецької Бундесліги за версією видання Kicker.