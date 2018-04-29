Коноплянка помог "Шальке" избежать поражения в матче Бундеслиги

На своем стадионе "Шальке" в 32 туре лиги сыграл вничью с коллективом из середины таблицы - "Боруссией" из Менхенгладбаха. Игра завершилась со счетом 1:1, а в забитом мяче своей команды принял участие Коноплянка. В добавленное к первому тайму время украинец попал сопернику в руку в штрафной и заработал пенальти, который реализовал другой игрок гельзенкирхенцев - Калиджури. На 90-й минуте встречи украинец был заменен.



Примечательно, что открыл счет в баталии экс-футболист "Динамо" Раффаэл.



Отмечено, что после 32-х туров "кобальтовые" идут в чемпионате Германии вторыми, имея в активе 57 очков.



Добавим, что в нынешнем сезоне Коноплянка провел в составе "Шальке" 28 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.



Как сообщал УНН, полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка попал в символическую команды 31-го тура немецкой Бундеслиги по версии издания Kicker.