Конопля на 5 мільйонів: на Закарпатті чоловік облаштував наркоплантації під землею

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Учора, 29 вересня, в одному із прикордонних сіл Закарпаття, неподалік Виноградова, правоохоронці провели обшук на території 48-річного чоловіка. Повідомляється, що поліцейські обшукали фермерське господарство з численними теплицями і спершу знайшли лише кілька стебел коноплі.

Після ретельнішого обшуку було виявлено люк до таємного сховку, розташованого у приміщенні, де утримували свійських тварин. З’ясували, що під землею зловмисник викопав дві кімнати, які обладнав системою крапельного поливу, кондиціонерами та витяжками, пристроями, що збагачували теплицю киснем, датчиками вимірювання рівня світла, тепла та вологи, і навіть пристроями, що вимірювали кислотність ґрунту.

Загалом зі сховку вилучено 684 стебла коноплі. Зазначають, що всі рослини - елітного сорту, їх виростили максимально правильно, щоб з них можна було отримати якнайбільший наркотичний ефект. На чорному ринку вартість продукції з цих рослин становила би не менше ніж 5 млн грн.

Окрім цього, вилучили 300 грамів уже висушеної наркотичної речовини, насіння для майбутніх врожаїв та пістолет. Усі вилучені речові докази доправлено на експертизу.

Додамо

Організатора наркоплантації затримали за ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі готують матеріали для повідомлення зловмиснику про підозру у злочині, передбаченому ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (незаконний посів або вирощування рослин коноплі у кількості більше ніж 50 рослин).

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

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