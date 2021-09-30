Конопля на 5 миллионов: на Закарпатье мужчина обустроил наркоплантации под землей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. На Закарпатье мужчина создал две подземные наркоплантации, в которых вырастил коноплю на 5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные МВД.
Детали
Вчера, 29 сентября, в одном из приграничных сел Закарпатья, недалеко Виноградова, правоохранители провели обыск на територии 48-летнего мужчины. Сообщается, что полицейские обыскали фермерское хозяйство с многочисленными теплицами и сначала нашли только несколько стеблей конопли.
После более тщательного обыска был обнаружен люк к тайному укрытию, расположенному в помещении, где удерживали домашних животных. Выяснили, что под землей злоумышленник выкопал две комнаты, которые оборудовал системой капельного полива, кондиционерами и вытяжками, устройствами, которые обогащали теплицу кислородом, датчиками измерения уровня света, тепла и влаги, а также устройствами, которые измеряли кислотность почвы.
В общем из тайника изъяли 684 стебель конопли. Отмечают, что все растения - элитного сорта, их вырастили максимально правильно, чтобы из них можно было получить самый сильный наркотический эффект. На черном рынке стоимость продукции из этих растений составляла бы не менее 5 млн грн.
Кроме этого, изъяли 300 граммов уже высушенного наркотического вещества, семена для будущих урожаев и пистолет. Все изъятые вещественные доказательства отправлены на экспертизу.
Добавим
Организатора наркоплантации задержали по ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.
Сейчас готовят материалы для сообщения злоумышленнику о подозрении в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (незаконный посев или выращивание растений конопли в количестве более 50 растений).
Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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