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Конопля на 5 миллионов: на Закарпатье мужчина обустроил наркоплантации под землей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. На Закарпатье мужчина создал две подземные наркоплантации, в которых вырастил коноплю на 5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные МВД.

Детали

Вчера, 29 сентября, в одном из приграничных сел Закарпатья, недалеко Виноградова, правоохранители провели обыск на територии 48-летнего мужчины. Сообщается, что полицейские обыскали фермерское хозяйство с многочисленными теплицами и сначала нашли только несколько стеблей конопли.

После более тщательного обыска был обнаружен люк к тайному укрытию, расположенному в помещении, где удерживали домашних животных. Выяснили, что под землей злоумышленник выкопал две комнаты, которые оборудовал системой капельного полива, кондиционерами и вытяжками, устройствами, которые обогащали теплицу кислородом, датчиками измерения уровня света, тепла и влаги, а также устройствами, которые измеряли кислотность почвы.

В общем из тайника изъяли 684 стебель конопли. Отмечают, что все растения - элитного сорта, их вырастили максимально правильно, чтобы из них можно было получить самый сильный наркотический эффект. На черном рынке стоимость продукции из этих растений составляла бы не менее 5 млн грн.

Кроме этого, изъяли 300 граммов уже высушенного наркотического вещества, семена для будущих урожаев и пистолет. Все изъятые вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

Добавим

Организатора наркоплантации задержали по ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Сейчас готовят материалы для сообщения злоумышленнику о подозрении в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (незаконный посев или выращивание растений конопли в количестве более 50 растений).

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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