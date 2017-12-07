Конкурсна комісія обрала уповноважену ВРУ з питань гендерної рівності
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Конкурсна комісія обрала уповноважену Верховної Ради України з питань гендерної рівності. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.
"Учора конкурсна комісія обрала Катерину Левченко переможницею конкурсу на посаду Урядового уповноваженого з питань гендерної політики", - повідомила Клімпуш-Цинцадзе.
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Так, за її словами, голова Центру Ла-Страда Україна має 20-річний досвід роботи в сфері захисту прав людини, зокрема, у гендерних питаннях. Далі Клімпуш-Цинцадзе планує внести пропозицію затвердити кандидатуру Левченко на засіданні Кабінету міністрів України.