Конкурсная комиссия выбрала уполномоченное ВРУ по вопросам гендерного равенства
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Конкурсная комиссия выбрала уполномоченное Верховной Рады Украины по вопросам гендерного равенства. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.
"Вчера конкурсная комиссия выбрала Екатерину Левченко победительницей конкурса на должность Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики", - сообщила Климпуш-Цинцадзе.
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Так, по ее словам, глава Центра Ла-Страда Украина имеет 20-летний опыт работы в сфере защиты прав человека, в частности, в гендерных вопросах. Далее Климпуш-Цинцадзе планирует внести предложение утвердить кандидатуру Левченко на заседании Кабинета министров Украины.