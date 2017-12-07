Конкурсная комиссия выбрала уполномоченное ВРУ по вопросам гендерного равенства

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Конкурсная комиссия выбрала уполномоченное Верховной Рады Украины по вопросам гендерного равенства. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.