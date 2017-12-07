Конкурсная комиссия выбрала уполномоченное ВРУ по вопросам гендерного равенства

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 76710 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 51515 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107201 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 108648 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 126925 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105656 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107534 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113082 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117363 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Конкурсная комиссия выбрала уполномоченное ВРУ по вопросам гендерного равенства

Конкурсная комиссия выбрала уполномоченное ВРУ по вопросам гендерного равенства

Киев  •  УНН

 • 13731 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Конкурсная комиссия выбрала уполномоченное Верховной Рады Украины по вопросам гендерного равенства. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.

"Вчера конкурсная комиссия выбрала Екатерину Левченко победительницей конкурса на должность Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики", - сообщила Климпуш-Цинцадзе.

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Так, по ее словам, глава Центра Ла-Страда Украина имеет 20-летний опыт работы в сфере защиты прав человека, в частности, в гендерных вопросах. Далее Климпуш-Цинцадзе планирует внести предложение утвердить кандидатуру Левченко на заседании Кабинета министров Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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