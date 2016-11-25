Конкурсна комісія 28 листопада обере директора Нацагентства з управління активами

У понеділок члени комісії проведуть фінальні співбесіди із п’ятьма претендентами на посаду директора Нацагентства з управління активами та оберуть переможця.

Нагадаємо, 29 вересня комісія допустила до останнього туру співбесід наступних кандидатів: Людкевич Станіслав Генріхович, Ніжинська Ірина Сергіївна, Сологуб Володимир Богданович, Усатий Григорій Олександрович, Янчук Антон Володимирович.

За законом, комісія має обрати та рекомендувати одного претендента на посаду директора Нацагентства, якого призначає Кабмін. У разі, якщо Уряд не затвердить обраного комісією кандидата, конкурс доведеться проводити наново.

Місце проведення: Будинок Уряду, вул.Грушевського, 12/2.