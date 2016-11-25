Конкурсная комиссия 28 ноября выберет директора Нацагентства по управлению активами
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В понедельник, 28 ноября, в 10.00 конкурсная комиссия выберет директора Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Об этом сообщили УНН в Центре противодействия коррупции.
В понедельник члены комиссии проведут финальные собеседования с пятью претендентами на должность директора Нацагентства по управлению активами и выберут победителя.
Напомним, 29 сентября комиссия допустила к последнему туру собеседований следующих кандидатов: Людкевич Станислав Генрихович, Нежинская Ирина Сергеевна, Сологуб Владимир Богданович, Усатый Григорий Александрович, Янчук Антон Владимирович.
По закону, комиссия должна выбрать и рекомендовать одного претендента на должность директора Нацагентства, которого назначает Кабмин. В случае, если Правительство не утвердит избранного комиссией кандидата, конкурс придется проводить заново.
Место проведения: Дом Правительства, Грушевского, 12/2.