Конкурсная комиссия 28 ноября выберет директора Нацагентства по управлению активами

В понедельник члены комиссии проведут финальные собеседования с пятью претендентами на должность директора Нацагентства по управлению активами и выберут победителя.

Напомним, 29 сентября комиссия допустила к последнему туру собеседований следующих кандидатов: Людкевич Станислав Генрихович, Нежинская Ирина Сергеевна, Сологуб Владимир Богданович, Усатый Григорий Александрович, Янчук Антон Владимирович.

По закону, комиссия должна выбрать и рекомендовать одного претендента на должность директора Нацагентства, которого назначает Кабмин. В случае, если Правительство не утвердит избранного комиссией кандидата, конкурс придется проводить заново.

Место проведения: Дом Правительства, Грушевского, 12/2.