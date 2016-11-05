Конкурс "Молодь проти гендерного насильства" стартував у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ-ДНІПРО. 5 листопада. УНН. В рамках всеукраїнської акції “16 днів проти насильства”, у Дніпрі стартував конкурс творчих робіт “Молодь проти гендерного насильства”, повідомляєє УНН-Центр.
Мета конкурсу — привернути увагу громадськості до проблем насильства в сім’ї, торгівлі людьми, жорстокого поводження з дітьми, нерівноправності жінок та чоловіків.
Участь у конкурсі мають можливість взяти усі мешканці Дніпра віком від 10 до 18 років. Роботи обов’язково повинні бути унікальними та не можуть бути представленими на інші конкурси. Також необхідна згода автора на публікацію.
Прийом робіт триватиме до 14 листопада. Підсумки конкурсу підіб’ють 26 листопада об 11 годині у Міському палаці дітей та юнацтва.