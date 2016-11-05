Конкурс "Молодь проти гендерного насильства" стартував у Дніпрі

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 22039 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 44287 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 67199 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 137730 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 200883 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191046 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211681 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196915 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152313 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153093 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
95 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Ринок експорту в Україні продовжує зростати попри війну з рф - Свириденко

2 квітня, 15:37 • 23247 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 54505 перегляди

Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

2 квітня, 16:30 • 24406 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 25673 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 33309 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 479678 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316608 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378834 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490607 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734894 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124016 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183635 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126434 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161295 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184479 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Конкурс "Молодь проти гендерного насильства" стартував у Дніпрі

Конкурс "Молодь проти гендерного насильства" стартував у Дніпрі

Київ • УНН

 • 12211 перегляди

КИЇВ-ДНІПРО. 5 листопада. УНН. В рамках всеукраїнської акції “16 днів проти насильства”, у Дніпрі стартував конкурс творчих робіт “Молодь проти гендерного насильства”, повідомляєє УНН-Центр.

Мета конкурсу — привернути увагу громадськості до проблем насильства в сім’ї, торгівлі людьми, жорстокого поводження з дітьми, нерівноправності жінок та чоловіків.

Участь у конкурсі мають можливість взяти усі мешканці Дніпра віком від 10 до 18 років. Роботи обов’язково повинні бути унікальними та не можуть бути представленими на інші конкурси. Також необхідна згода автора на публікацію.

Прийом робіт триватиме до 14 листопада. Підсумки конкурсу підіб’ють 26 листопада об 11 годині у Міському палаці дітей та юнацтва.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$82,522.60
Золото
$3,187.84
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,795.92