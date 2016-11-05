Конкурс работ "Молодежь против гендерного насилия" стартовал в Днепре

Цель конкурса - привлечь внимание общественности к проблемам насилия в семье, торговли людьми, жестокого обращения с детьми, неравноправия женщин и мужчин.

Участие в конкурсе могут принять все жители Днепра в возрасте от 10 до 18 лет. Работы обязательно должны быть уникальными и не могут быть представлены на другие конкурсы. Также необходимо согласие автора на публикацию.

Прием работ продлится до 14 ноября. Итоги конкурса подведут 26 ноября о 11:00 в Городском дворце детей и юношества.