Конкурс работ "Молодежь против гендерного насилия" стартовал в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ-ДНЕПР. 5 ноября. УНН. В рамках всеукраинской акции "16 дней против насилия", в Днепре стартовал конкурс творческих работ "Молодежь против гендерного насилия", сообщает УНН-Центр .
Цель конкурса - привлечь внимание общественности к проблемам насилия в семье, торговли людьми, жестокого обращения с детьми, неравноправия женщин и мужчин.
Участие в конкурсе могут принять все жители Днепра в возрасте от 10 до 18 лет. Работы обязательно должны быть уникальными и не могут быть представлены на другие конкурсы. Также необходимо согласие автора на публикацию.
Прием работ продлится до 14 ноября. Итоги конкурса подведут 26 ноября о 11:00 в Городском дворце детей и юношества.