Конкурент Зінченка по "Манчестер Сіті" пропустить кінцівку року

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Захисник “Манчестер Сіті” Бенжамен Менді знову залишився поза грою та не допоможе клубу найближчим часом, повідомляє УНН з посиланням на сайт “городян”.

Клуб повідомив, що лівий оборонець переніс операцію на лівому коліні.

“24-річний захисник відвідав клініку доктора Кугата в Барселоні, де обстеження показало необхідність операції. Операція була проведена в середу ввечері. Всі в „Манчестер Сіті“ бажають Бенжамену якнайшвидшого одужання”, — сказано у повідомленні “міщан”.

Зазначимо, що ресурс Goal повідомляє, що француз сподівається повернутися до гри приблизно через місяць.

Зауважимо, що Менді зіграв всі 90 хвилин в дербі проти “Манчестер Юнайтед” минулої неділі, проте був змушений покинути розташування збірної Франції на наступний день.

Додамо, що на позиції лівого захисника в клубі крім Менді також виступає українець Зінченко.

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