Конкурент Зинченко по "Манчестер Сити" пропустит концовку года

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Защитник “Манчестер Сити” Бенжамен Мэнди остался вне игры и не поможет клуба в ближайшее время, сообщает УНН со ссылкой на сайт “горожан”.

Клуб сообщил, что левый защитник перенес операцию на левом колене.

“24-летний защитник посетил клинику доктора Кугата в Барселоне, где обследование показало необходимость операции. Операция была проведена в среду вечером. Все в „Манчестер Сити“ хотят Бенжамен скорейшего выздоровления”, — говорится в сообщении “горожан”.

Отметим, что ресурс Goal сообщает, что француз надеется вернуться в строй примерно через месяц.

Заметим, что Мэнди сыграл все 90 минут в дерби против “Манчестер Юнайтед” в минувшее воскресенье, однако был вынужден покинуть расположение сборной Франции на следующий день.

Добавим, что на позиции левого защитника в клубе кроме Мэнди также выступает украинец Зинченко.

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