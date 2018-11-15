Конкурент Зинченко по "Манчестер Сити" пропустит концовку года
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Защитник “Манчестер Сити” Бенжамен Мэнди остался вне игры и не поможет клуба в ближайшее время, сообщает УНН со ссылкой на сайт “горожан”.
Клуб сообщил, что левый защитник перенес операцию на левом колене.
“24-летний защитник посетил клинику доктора Кугата в Барселоне, где обследование показало необходимость операции. Операция была проведена в среду вечером. Все в „Манчестер Сити“ хотят Бенжамен скорейшего выздоровления”, — говорится в сообщении “горожан”.
Отметим, что ресурс Goal сообщает, что француз надеется вернуться в строй примерно через месяц.
Заметим, что Мэнди сыграл все 90 минут в дерби против “Манчестер Юнайтед” в минувшее воскресенье, однако был вынужден покинуть расположение сборной Франции на следующий день.
Добавим, что на позиции левого защитника в клубе кроме Мэнди также выступает украинец Зинченко.