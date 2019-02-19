Конкурент України продає активи у Європі

Причина продажу - не уточнюється. При цьому відомо, що за заводи компанії BRF концерн заплатив 340 млн доларів. Йдеться про шість переробних підприємств: чотири у Таїланді, і по одному у Нідерландах і Великій Британії.

"Ця угода ґрунтується на стратегії зростання компанії, спрямованої на розширення пропозиції товарів з доданою вартістю на світових ринках", - говорять у Tyson Foods.

Підприємства птахівництва BRF у Таїланді включають комбікормовий завод, інкубаторій, ферми птахівництва і контрактні фермерські господарства, які постачають живих птахів.

Переробні підприємства у Нідерландах і Сполученому Королівстві розробляють і обробляють новаторський курячий продукт, і поставляють його роздрібним клієнтам та підприємствам громадського харчування по всій Європі.

Бразилія є топовим гравцем на європейському ринку курятини і одним з головних конкурентів України. У силу останніх подій Бразилія послабила позиції, чим скористалася Україна, витіснивши частково бразильську курятину і замінивши вітчизняною.

Більш того, поки Бразилія втрачає свої активи у країнах ЄС, Україна їх здобуває. Зокрема, нещодавно агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" завершив купівлю словенської компанії Perutnina Ptuj.

Очільник агрохолдингу Юрій Косюк запевняє, що невдовзі МХП стане аналогом світового гіганта Tyson Foods.

Раніше УНН повідомляв, що Україна у 2018 році піднялася на 6-е місце у рейтингу найбільших світових експортерів курятини.