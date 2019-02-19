Конкурент Украины продает активы в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Тайские и европейские заводы бразильской компании BRF приобрел концерн Tyson Foods, передает УНН со ссылкой на GlobeNewswire.
Причина продажи - не уточняется. При этом известно, что за заводы компании BRF концерн заплатил 340 млн долларов. Речь идет о шести перерабатывающих предприятиях: четырех в Таиланде, и по одному в Нидерландах и Великобритании.
"Эта сделка основывается на стратегии роста компании, направленной на расширение предложения продуктов с добавленной стоимостью на мировых рынках", - говорят в Tyson Foods.
Птицеводческие предприятия BRF в Таиланде включают комбикормовый завод, инкубаторий, птицеводческие фермы и контрактные фермерские хозяйства, поставляющие живых птиц.
Перерабатывающие предприятия в Нидерландах и Соединенном Королевстве разрабатывают и обрабатывают новаторский куриный продукт, и поставляют его розничным клиентам и предприятиям общественного питания по всей Европе.
Бразилия является топовым игроком на европейском рынке курятины и одним из главных конкурентов Украины. В силу последних событий Бразилия ослабила позиции, чем воспользовалась Украина, вытеснив частично бразильскую курятину и заменив отечественной.
Более того, пока Бразилия теряет свои активы в странах ЕС, Украина их приобретает. В частности, недавно агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" завершил покупку словенской компании Perutnina Ptuj.
Глава агрохолдинга Юрий Косюк уверяет, что вскоре МХП станет аналогом мирового гиганта Tyson Foods.
Ранее УНН сообщал, что Украина в 2018 году поднялась на 6-е место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров курятины.