Коні Пржевальського в зоні відчуження Чорнобильської АЕС
Київ • УНН
ЧОРНОБИЛЬ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Кореспондент УНН зафільмував коней Пржевальського в Чорнобильській зоні відчуження.
Сім’ю з коней Пржевальского помітили у кількох кілометрах від м.Чорнобиль. Очевидно, самка, самець та дитинча при появі камери не злякались, підпустивши до себе людей на відстань 10 метрів, тварини навіть своєрідно позували на камеру.
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Довідка УНН: кінь Пржевальского — підвид дикого коня з Азії. Наразі є зникаючим — у світі нараховується близько 2 тисяч тварин. У XX столітті був винищений у природному середовищі, але зберігся в зоопарках, після чого відбулася його реінтродукція у природу. Наразі це єдиний вид власне диких коней, що існує на волі, а також єдиний представник ряду Конеподібних у дикій фауні України.
У 1990-х роках кілька коней були випущені у зону відчуження, де популяція збільшилась до близько ста тварин.