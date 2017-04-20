Лошади Пржевальского в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Семью с лошадей Пржевальского заметили в нескольких километрах от Чернобыля. Очевидно, самка, самец и детеныш при появлении камеры не испугались, подпустив к себе людей на расстояние около 10 метров, животные даже своего рода позировали на камеру.

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Справка УНН: лошадь Пржевальского - подвид дикой лошади из Азии. Сейчас является исчезающим - в мире насчитывается около 2 тысяч особей. В XX веке был истреблен в естественной среде, но сохранился в зоопарках, после чего состоялась его реинтродукция в природу. Это единственный вид диких лошадей, проживающий на свободе, а также единственный представитель ряда Непарнокопытные в дикой фауне Украины.

В 1990-х годах несколько лошадей были выпущены в зону отчуждения, где популяция увеличилась до сотни особей.