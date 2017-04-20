Лошади Пржевальского в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23497 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86066 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143820 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112088 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113641 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110701 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102913 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106587 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103210 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150638 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Лошади Пржевальского в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Лошади Пржевальского в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Киев  •  УНН

 • 22038 просмотра

ЧЕРНОБЫЛЬ-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Корреспондент УНН снял лошадей Пржевальского в Чернобыльской зоне отчуждения.

Семью с лошадей Пржевальского заметили в нескольких километрах от Чернобыля. Очевидно, самка, самец и детеныш при появлении камеры не испугались, подпустив к себе людей на расстояние около 10 метров, животные даже своего рода позировали на камеру.

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Справка УНН: лошадь Пржевальского - подвид дикой лошади из Азии. Сейчас является исчезающим - в мире насчитывается около 2 тысяч особей. В XX веке был истреблен в естественной среде, но сохранился в зоопарках, после чего состоялась его реинтродукция в природу. Это единственный вид диких лошадей, проживающий на свободе, а также единственный представитель ряда Непарнокопытные в дикой фауне Украины.

В 1990-х годах несколько лошадей были выпущены в зону отчуждения, где популяция увеличилась до сотни особей.

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