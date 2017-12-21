Конгрес США остаточно ухвалив податкову реформу Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Конгрес США у середу в остаточному голосуванні підтримав податкову реформу президента США Дональда Трампа та передав документ на підписання президенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Очікується, що Трамп підпише відповідний закон до кінця поточного року. Реформу підтримали 224 члени палати представників, 201 проголосували проти — серед них були як демократи, так і декілька республіканців.
Палата представників була змушена переголосувати закон про податкову реформу. Причиною необхідності знову голосувати за документ стало те, що до нього було внесено низку поправок, які суперечать правилам Сенату США. Зрештою вони були видалені з тексту закону.
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У своєму повідомленні в Twitter Трамп поскаржився, що американські медіа неправдиво виствітлюють значення “історичного зниження податків”. Він пообіцяв, що вже незабаром це зниження призведе до появи багатьох нових робочих місць і назвав реформу “прекрасним подарунком до Різдва”.
Нагадаємо, Палата представників Конгресу мала провести додаткове голосування по масштабній податковій реформі. Лідер республіканської більшості в нижній палаті Кевін Маккарті заявив, що ряд положень законопроекту порушує правила сенату.