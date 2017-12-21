Конгресс США окончательно принял налоговую реформу Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Конгресс США в среду в окончательном голосовании поддержал налоговую реформу президента США Дональда Трампа и передал документ на подписание президенту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Ожидается, что Трамп подпишет соответствующий закон до конца текущего года. Реформу поддержали 224 членов палаты представителей, 201 проголосовали против — среди них были как демократы, так и несколько республиканцев.
Палата представителей была вынуждена переголосовать закон о налоговой реформе. Причиной необходимости снова голосовать за документ стало то, что в него были внесены ряд поправок, которые противоречат правилам Сената США. В конце концов они были удалены из текста закона.
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В своем сообщении в Twitter Трамп пожаловался, что американские медиа ложно освещают значение “исторического снижения налогов”. Он пообещал, что уже в скором времени это снижение приведет к появлению многих новых рабочих мест и назвал реформу “прекрасным подарком к Рождеству”.
Напомним, Палата представителей Конгресса должна была провести дополнительное голосование по масштабной налоговой реформы. Лидер республиканского большинства в нижней палате Кевин Маккарти заявил, что ряд положений законопроекта нарушает правила сената.