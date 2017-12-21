Конгресс США окончательно принял налоговую реформу Трампа

Ожидается, что Трамп подпишет соответствующий закон до конца текущего года. Реформу поддержали 224 членов палаты представителей, 201 проголосовали против — среди них были как демократы, так и несколько республиканцев.

Палата представителей была вынуждена переголосовать закон о налоговой реформе. Причиной необходимости снова голосовать за документ стало то, что в него были внесены ряд поправок, которые противоречат правилам Сената США. В конце концов они были удалены из текста закона.

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В своем сообщении в Twitter Трамп пожаловался, что американские медиа ложно освещают значение “исторического снижения налогов”. Он пообещал, что уже в скором времени это снижение приведет к появлению многих новых рабочих мест и назвал реформу “прекрасным подарком к Рождеству”.

Напомним, Палата представителей Конгресса должна была провести дополнительное голосование по масштабной налоговой реформы. Лидер республиканского большинства в нижней палате Кевин Маккарти заявил, что ряд положений законопроекта нарушает правила сената.