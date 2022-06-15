Конго: Руанда отримає війну, якщо захоче війни

Деталі

Генерал Сільвен Екенге, представник військового губернатора провінції Північне Ківу, зробив підбурювальні коментарі протестувальникам у місті Гома.

Цитата

“Руанда нас не любить. Ми цього не боїмося і з цим боротимемося”, — сказав Екенге. “Якщо вона хоче війни, вона матиме війну”, — сказав він, додавши: “Ніхто не окупує жодного сантиметра нашої території”.

Представник миротворчої місії ООН у Конго, відомої як МООНСДРК, заявив у середу, що не може підтвердити, чи допомагали руандійські чи угандійські сили повстанському руху М23 захопити ключове конголезьке місто Бунагана на початку цього тижня.

Контекст

Руанда та Уганда роками заперечували, що вони підтримують повстанський рух М23. Багато бійців M23 є конголезькими етнічними тутсі, а президент Руанди має руандійське походження тутсі. М23, у свою чергу, звинуватило конголезьких чиновників у розпалюванні ксенофобії.

Тим часом уряд Руанди звинуватив конголезькі сили у пораненні кількох мирних жителів внаслідок обстрілу через кордон.

М23 набуло популярності близько десяти років тому, коли його бойовики захопили Гому, найбільше місто на сході Конго, розташоване вздовж кордону з Руандою. Повстанців витіснили з Гоми, і після мирної угоди багато бійців M23 були інтегровані в національну армію Конго.

Але раніше цього року повстанці повернулися, розпочавши наступ на армію Конго після того, як заявили, що уряд не виконав своїх десятирічних обіцянок.

У середу демонстранти у Гомі закликали міжнародне співтовариство втрутитися на тлі зростання напруженості.

Демонстрація була мирною, хоча пізніше поліція застосувала сльозогінний газ проти деяких демонстрантів, які намагалися пройти маршем до прикордонного поста, який відокремлює Конго від Руанди.

Додамо

Відносини між Руандою та Конго були натягнутими протягом десятиліть. Руанда стверджує, що Конго надало притулок етнічним хуту, які здійснили геноцид у Руанді в 1994 році, внаслідок якого загинуло не менше 800 000 етнічних тутсі та помірних хуту. Дві країни давно звинувачують одна одну в підтримці різних збройних угруповань, що суперничають.