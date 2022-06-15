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Конго: Руанда получит войну, если захочет войны

Конго: Руанда получит войну, если захочет войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Если Руанда хочет войны с соседним Конго, "у нее будет война", заявил в среду высокопоставленный конголезский военный чиновник тысячам жителей восточного Конго, протестующих против недавнего захвата повстанцами. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Подробности

Генерал Сильвен Экенге, представитель военного губернатора провинции Северное Киву, сделал подстрекательские комментарии протестующим в городе Гома.

Цитата

“Руанда нас не любит. Мы этого не боимся и с этим будем бороться”, — сказал Экенге. “Если она хочет войны, она будет иметь войну”, — сказал он, добавив: “Никто не оккупирует ни одного сантиметра нашей территории”.

Представитель миротворческой миссии ООН в Конго, известной как МООНСДРК, заявил в среду, что не может подтвердить, помогали ли руандейские или угандийские силы повстанческое движение М23 захватить ключевой конголезский город Бунагана на начале этой недели.

Контекст

Руанда и Уганда годами отрицали, что они поддерживают повстанческое движение М23. Многие бойцы M23 являются конголезскими этническими тутси, а президент Руанды имеет руандийское происхождение тутси. М23, в свою очередь, обвинило конголезских чиновников в разжигании ксенофобии.

Тем временем правительство Руанды обвинило конголезские силы в ранении нескольких мирных жителей в результате обстрела через границу.

М23 приобрело популярность около десяти лет назад, когда его боевики захватили Гому, самый большой город на востоке Конго, расположенный вдоль границы с Руандой. Повстанцев вытеснили из Гомы, и после мирного соглашения многие бойцы M23 были интегрированы в национальную армию Конго.

Но раньше в этом году повстанцы вернулись, начав наступление на армию Конго после того, как заявили, что правительство не выполнило свои десятилетние обещания.

В среду демонстранты в Гоме призвали международное сообщество вмешаться на фоне роста напряженности.

Демонстрация была мирной, хотя позже полиция применила слезоточивый газ против некоторых демонстрантов, пытавшихся пройти маршем к пограничному посту, отделяющему Конго от Руанды.

Добавим

Отношения между Руандой и Конго были натянуты в течение десятилетий. Руанда утверждает, что Конго предоставило убежище этническим хутам, совершившим геноцид в Руанде в 1994 году, в результате которого погибло не менее 800 000 этнических тутси и умеренную хуту. Две страны давно обвиняют друг друга в поддержке различных соперничающих вооруженных группировок.

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