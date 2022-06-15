Конго: Руанда получит войну, если захочет войны

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Генерал Сильвен Экенге, представитель военного губернатора провинции Северное Киву, сделал подстрекательские комментарии протестующим в городе Гома.

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“Руанда нас не любит. Мы этого не боимся и с этим будем бороться”, — сказал Экенге. “Если она хочет войны, она будет иметь войну”, — сказал он, добавив: “Никто не оккупирует ни одного сантиметра нашей территории”.

Представитель миротворческой миссии ООН в Конго, известной как МООНСДРК, заявил в среду, что не может подтвердить, помогали ли руандейские или угандийские силы повстанческое движение М23 захватить ключевой конголезский город Бунагана на начале этой недели.

Контекст

Руанда и Уганда годами отрицали, что они поддерживают повстанческое движение М23. Многие бойцы M23 являются конголезскими этническими тутси, а президент Руанды имеет руандийское происхождение тутси. М23, в свою очередь, обвинило конголезских чиновников в разжигании ксенофобии.

Тем временем правительство Руанды обвинило конголезские силы в ранении нескольких мирных жителей в результате обстрела через границу.

М23 приобрело популярность около десяти лет назад, когда его боевики захватили Гому, самый большой город на востоке Конго, расположенный вдоль границы с Руандой. Повстанцев вытеснили из Гомы, и после мирного соглашения многие бойцы M23 были интегрированы в национальную армию Конго.

Но раньше в этом году повстанцы вернулись, начав наступление на армию Конго после того, как заявили, что правительство не выполнило свои десятилетние обещания.

В среду демонстранты в Гоме призвали международное сообщество вмешаться на фоне роста напряженности.

Демонстрация была мирной, хотя позже полиция применила слезоточивый газ против некоторых демонстрантов, пытавшихся пройти маршем к пограничному посту, отделяющему Конго от Руанды.

Добавим

Отношения между Руандой и Конго были натянуты в течение десятилетий. Руанда утверждает, что Конго предоставило убежище этническим хутам, совершившим геноцид в Руанде в 1994 году, в результате которого погибло не менее 800 000 этнических тутси и умеренную хуту. Две страны давно обвиняют друг друга в поддержке различных соперничающих вооруженных группировок.