Конфлікти в секторі Газа: кількість жертв зросла

КИЇВ. 19 липня. УНН. За 20 днів кількість загиблих палестинців в секторі Газа зросла на 7 осіб. В результаті втручання ізраїльських військових в акції протесту на кордоні сектора Газа з 30 березня загинуло 142 палестинців, в тому числі 18 дітей, дві жінки, два медпрацівника і два співробітники ЗМІ, ще 16496 отримали поранення. Про це повідомив представник Міністерства охорони здоров'я Палестини в Газі Ашраф аль-Кудра, передає УНН з посиланням на Анадолу.