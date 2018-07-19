Конфлікти в секторі Газа: кількість жертв зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. За 20 днів кількість загиблих палестинців в секторі Газа зросла на 7 осіб. В результаті втручання ізраїльських військових в акції протесту на кордоні сектора Газа з 30 березня загинуло 142 палестинців, в тому числі 18 дітей, дві жінки, два медпрацівника і два співробітники ЗМІ, ще 16496 отримали поранення. Про це повідомив представник Міністерства охорони здоров'я Палестини в Газі Ашраф аль-Кудра, передає УНН з посиланням на Анадолу.
Крім того, в результаті дій ізраїльських військових постраждали 16496 чоловік, у тому числі 3126 дітей і 1362 жінки.
За даними представника МОЗ, 7421 людина постраждала від впливу сльозогінного газу, 4290 отримали поранення бойовими кулями, 529 - пластиковими кулями і 4356 - осколкові поранення.
Стан 391 людини оцінюється як важкий, 3992 - середньої тяжкості, 12113 чоловік було легко поранено, сказав аль-Кудра.
Як повідомляв УНН, станом на 1 липня кількість учасників акцій протесту в секторі Газа, убитих з 30 березня на кордоні блокованого сектора Газа і Ізраїлю, досягло 135 чоловік.