Конфликты в секторе Газа: количество жертв возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. За 20 дней количество погибших палестинцев в секторе Газа возросло на 7 человек. В результате вмешательства израильских военных в акции протеста на границе сектора Газа с 30 марта погибло 142 палестинца, в том числе 18 детей, две женщины, два медработника и два сотрудника СМИ, еще 16496 получили ранения. Об этом сообщил представитель Минздрава Палестины в Газе Ашраф аль-Кудра, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
Кроме того, в результате действий израильских военных пострадали 16496 человек, в том числе 3126 детей и 1362 женщины.
По данным представителя Минздрава, 7421 человек пострадал от воздействия слезоточивого газа, 4290 получили ранения боевыми пулями, 529 - пластиковыми пулями и 4356 - осколочные ранения.
Состояние 391 человека оценивается как тяжелое, 3992 – средней тяжести, 12113 человек были легко ранены, сказал аль-Кудра.
Как сообщал УНН, по состоянию на 1 июля число участников акций протеста в секторе Газа, убитых с 30 марта на границе блокированного сектора Газа и Израиля, достигло 135 человек.