Конфликты в секторе Газа: количество жертв возросло

Кроме того, в результате действий израильских военных пострадали 16496 человек, в том числе 3126 детей и 1362 женщины.



По данным представителя Минздрава, 7421 человек пострадал от воздействия слезоточивого газа, 4290 получили ранения боевыми пулями, 529 - пластиковыми пулями и 4356 - осколочные ранения.



Состояние 391 человека оценивается как тяжелое, 3992 – средней тяжести, 12113 человек были легко ранены, сказал аль-Кудра.



Как сообщал УНН, по состоянию на 1 июля число участников акций протеста в секторе Газа, убитых с 30 марта на границе блокированного сектора Газа и Израиля, достигло 135 человек.