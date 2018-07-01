Конфлікти в секторі Газа: кількість жертв зросла

Ізраїльська армія веде прицільний снайперський вогонь по беззбройних палестинцям, які беруть участь в акціях під гаслом "Велике повернення".



Представник Управління з охорони здоров'я Гази Ашраф аль-Кудра повідомив, що в ході акцій протесту на кордоні з Ізраїлем поранено 15 200 чоловік, частина з яких отруїлася від сльозогінного газу.

"Стан 370 постраждалих оцінюється як важкий. У числі поранених 2536 дітей і підлітків, 1160 жінок", - сказав аль-Кудра, зазначивши, що постраждало також 175 журналістів.



Як повідомляв УНН, 18 травня ізраїльські винищувачі атакували дев'ять належать ХАМАС цілей в секторі Газа у відповідь на запуск палаючих повітряних куль і зміїв на територію єврейської держави з метою підпалу.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я Гази в суботу оприлюднило докладну офіційну статистику по палестинцям, убитим і пораненим в результаті обстрілу ізраїльських солдатів з моменту початку мітингів і протестів в секторі Газа 30 березня.