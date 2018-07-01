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Конфликты в секторе Газа: количество жертв возросло

Конфликты в секторе Газа: количество жертв возросло

Киев  •  УНН

 • 7896 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. За неделю количество погибших в секторе Газа палестинцев возросло на 4 человека и теперь число участников мирных акций протеста, убитых с 30 марта на границе блокированного сектора Газа и Израиля, достигло 135 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

Израильская армия ведет прицельный снайперский огонь по безоружным палестинцам, принимающим участие в акциях под лозунгом "Великое возвращение".

Представитель Управления по здравоохранению Газы Ашраф аль-Кудра сообщил, что в ходе акций протеста на границе с Израиля ранены 15 200 человек, часть из которых отравилась от слезоточивого газа.

"Состояние 370 пострадавших оценивается как тяжелое. В числе раненых 2536 детей и подростков, 1160 женщин", - сказал аль-Кудра, отметив, что пострадало также 175 журналистов.

Как сообщал УНН, 18 мая израильские истребители атаковали девять принадлежащих ХАМАС целей в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров и змеев на территорию еврейского государства с целью поджога.

Напомним, министерство здравоохранения Газы в субботу обнародовало подробную официальную статистику по палестинцам, убитым и раненым в результате обстрелов израильских солдат с момента начала митингов и протестов в секторе Газа 30 марта.

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