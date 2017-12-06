Конфлікт на Донбасі в активній фазі, бойовики здійснили 14 тис. обстрілів – Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Конфлікт на Донбасі перебуває в активній фазі і тільки протягом цього року незаконні збройні формування здійснили 14 тисяч обстрілів позицій ЗСУ. Про це сказав міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
“Як можна говорити про "замороження“, коли тільки цього року противник здійснив 14 тисяч обстрілів наших позицій та населених пунктів і загинуло 400 цивільних осіб!? Про це зарано говорити. Цей конфлікт перебуває в активній фазі. Бойові дії, зіткнення, обстріли відбуваються щодня”, — наголосив він.
Міністр підкреслив, що головне завдання — захистити територіальну цілісність держави і український народ.
“Нам потрібно, аби російська сторона пішла із окупованих українських земель. А готуємося ми до того, щоб не повторити помилок 2014-го й далі створювати армію, здатну захищати наші кордони”, — зазначив Полторак.
Він також запевнив, що сформовані нові частини уможливлюють адекватну відповідь. При цьому, за його словами, основні загрози практично по всьому кордону з Росією та Придністров’ям і на межі з анексованим Кримом.
Як повідомляв УНН, в цьому році бійцям АТО буде виплачена одноразова грошова винагорода.