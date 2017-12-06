Конфликт на Донбассе в активной фазе, боевики совершили 14 тыс. обстрелов - Полторак

"Как можно говорить о "заморозке", когда только в этом году противник совершил 14 тыс. обстрелов наших позиций и населенных пунктов и погибло 400 гражданских лиц!? Об этом рано говорить. Этот конфликт находится в активной фазе. Боевые действия, столкновения, обстрелы происходят каждый день", - подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что главная задача - защитить территориальную целостность государства и украинский народ.

"Нам нужно, чтобы российская сторона ушла с оккупированных украинских земель. А готовимся мы к тому, чтобы не повторить ошибок 2014-го и дальше создавать армию, способную защищать наши границы", - отметил Полторак.

Он также заверил, что сформированы новые части делают адекватный ответ. При этом, по его словам, основные угрозы практически по всей границе с Россией и Приднестровьем и на границе с аннексирована Крымом.

Как сообщал УНН, в этом году бойцам АТО будет выплачена единовременная денежная награда.