Конфлікт на Донбасі стосується всієї Європи - Габріель
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Що довше триватиме конфлікт на Донбасі, то більше буде враження, що це стосується лише України, тоді як насправді він стосується всієї Європи. Про це на прес-конференції у Києві повідомив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, передає УНН.
"Чим далі триватиме цей конфлікт, чим менше буде прогресу, тим більше буде ставлення, що це конфлікт, який стосується лише України. Хоча насправді він стосується всієї Європи", - заявив З.Габріель.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що під час виборів президента Російської Федерації на Донбасі можливі провокації.