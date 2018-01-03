Конфликт на Донбассе касается всей Европы - Габриэль

"Чем дальше будет продолжаться этот конфликт, чем меньше будет прогресса, тем больше будет отношение, что это конфликт, касающийся только Украины. Хотя на самом деле он касается всей Европы", - заявил З.Габриэль.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что во время выборов президента Российской Федерации на Донбассе возможны провокации.