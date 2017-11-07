Конфлікт на Донбасі далекий від стадії “замороженого” - Хуг

За словами Хуга, тільки протягом цього року зафіксовано понад 300 тисяч випадків порушення перемир’я.

“Це говорить про те, що конфлікт далекий від стадії „замороженого“. Він як і раніше в активній фазі. І дуже непередбачуваний. Якщо ті заходи, які були обумовлені в Мінську, не будуть виконані повністю, конфлікт і далі буде залишатися непередбачуваним. Він принесе ще більше страждань мирному населенню”, — наголосив він.

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Хуг зазначив, що хоча лінія розмежування помітно не зрушила, останнім часом позиції сторін наблизилися до цієї лінії.

Нагадаємо, Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков обговорять врегулювання конфлікту на Донбасі 13 листопада в Бєлграді.