Конфликт на Донбассе далек от стадии "замороженного" - Хуг

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 45848 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 112554 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102011 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104849 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 104071 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 90052 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103632 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101986 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Конфликт на Донбассе далек от стадии "замороженного" - Хуг

Конфликт на Донбассе далек от стадии "замороженного" - Хуг

Киев  •  УНН

 • 10011 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Конфликт на Востоке Украины до сих пор в активной фазе и далек от стадии "замораживания". Об этом сказал в интервью DW первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.

По словам Хуга, только в течение этого года зафиксировано более 300 тыс. случаев нарушения перемирия.

"Это говорит о том, что конфликт далек от стадии "замороженного". Он по-прежнему в активной фазе. И очень непредсказуем. Если те меры, которые были оговорены в Минске, не будут выполнены полностью, конфликт и дальше будет оставаться непредсказуемым. Он принесет еще больше страданий мирному населению", - подчеркнул он.

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Хуг отметил, что хотя линия разграничения заметно не сдвинулась с места, в последнее время позиции сторон приблизились к этой линии.

Напомним, Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков обсудят урегулирование конфликта на Донбассе 13 ноября в Белграде.

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