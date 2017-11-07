Конфликт на Донбассе далек от стадии "замороженного" - Хуг

По словам Хуга, только в течение этого года зафиксировано более 300 тыс. случаев нарушения перемирия.

"Это говорит о том, что конфликт далек от стадии "замороженного". Он по-прежнему в активной фазе. И очень непредсказуем. Если те меры, которые были оговорены в Минске, не будут выполнены полностью, конфликт и дальше будет оставаться непредсказуемым. Он принесет еще больше страданий мирному населению", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волкер заявил, что международное сообщество не хочет кипрского варианта на Донбассе

Хуг отметил, что хотя линия разграничения заметно не сдвинулась с места, в последнее время позиции сторон приблизились к этой линии.

Напомним, Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков обсудят урегулирование конфликта на Донбассе 13 ноября в Белграде.