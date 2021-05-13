Конфлікт Ізраїлю та Палестини: близько 100 тисяч палестинців вийшли до мечеті на Храмовій горі Єрусалима

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За відомостями видання, понад 100 тисяч людей прийшли до мечеті Аль-Акса для проведення молитви з нагоди мусульманського свята, що почалося в четвер, Ід аль-Фітр (Ураза-байрам), який відзначається після завершення священного для мусульман місяця Рамадан.

Натовп проніс палестинські прапори, скандуючи “О Господь, даруй перемогу Газі”. Також стверджується, що перед мечеттю Купол Скелі були вивішені прапори з портретами лідерів радикалів.

Ситуація раніше

Ситуація в зоні палестино-ізраїльського конфлікту стала загострюватися з середини квітня, а на початку травня зіткнення між бійцями ізраїльської прикордонної поліції і палестинцями спалахнули відразу в двох місцях Східного Єрусалиму — біля Храмової гори і в районі Шейх-Джаррах, де відповідно до рішення ізраїльського суду силовики здійснюють виселення декількох арабських сімей. Як повідомили палестинські ЗМІ, ізраїльські поліцейські силою змушували прихожан покинути мечеть Аль-Акса, застосовуючи при цьому гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ, в результаті чого сотні арабів отримали поранення.

З понеділка ізраїльська армія і радикальні палестинські угруповання в секторі Газа не припиняють обмін ракетними обстрілами. Бойове крило контролюючого приморський анклав руху ХАМАС — “Бригади Іззеддіна аль-Кассама” — оголосило про запуск у вівторок, середу і четвер сотень ракет в бік Тель-Авіва, Беер-Шеви, Ашкелона, Ашдода і інших міст Ізраїлю. ЗМІ єврейської держави повідомляють про сім загиблих ізраїльтян. Згідно з останніми даними МОЗ сектора Газа, в результаті ізраїльських ударів загинули 83 палестинця, включаючи 17 неповнолітніх осіб, понад 480 осіб отримали поранення.