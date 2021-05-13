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Конфликт Израиля и Палестины: около 100 тысяч палестинцев вышли к мечети на Храмовой горе Иерусалима

Киев • УНН

 • 38850 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Палестинцы, собравшиеся в четверг на Храмовой горе в Иерусалиме, проскандировали лозунги в поддержку радикалов из сектора Газа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post, пишет УНН.

Конфликт Израиля и Палестины: около 100 тысяч палестинцев вышли к мечети на Храмовой горе Иерусалима

Детали

По сведениям издания, более 100 тысяч человек пришли к мечети Аль-Акса для проведения молитвы по случаю начавшегося в четверг мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), который отмечается после завершения священного для мусульман месяца Рамадан.

Толпа пронесла палестинские флаги, скандируя “О Господь, даруй победу Газе”. Также утверждается, что перед мечетью Купол Скалы были вывешены стяги с портретами лидеров радикалов.

Ситуация ранее

Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта стала обостряться с середины апреля, а в начале мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами вспыхнули сразу в двух местах Восточного Иерусалима — у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей. Как сообщили палестинские СМИ, израильские полицейские силой заставляли прихожан покинуть мечеть Аль-Акса, применяя при этом резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в результате чего сотни арабов получили ранения.

С понедельника израильская армия и радикальные палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Боевое крыло контролирующего приморский анклав движения ХАМАС — “Бригады Иззэддина аль-Кассама” — объявило о запуске во вторник, среду и четверг сотен ракет в сторону Тель-Авива, Беэр-Шевы, Ашкелона, Ашдода и других городов Израиля. СМИ еврейского государства сообщают о семи погибших израильтянах. Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли 83 палестинца, включая 17 несовершеннолетних лиц, более 480 человек получили ранения.

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