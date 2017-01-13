Конференція щодо возз'єднання Кіпру завершилася безрезультатно
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Міжнародна конфренція щодо возз'єднання Кіпру, яка напередодні відбулася у Женеві, завершилася без будь-яких конкретних результатів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Однак, переговори продовжаться.
"Спочатку експерти, які представляють усі сторони, зустрінуться 18 січня", - заявив пізно ввечері у четвер представник уряду Республіки Кіпр Нікос Хрістодулідіс.
За його словами, після роботи експертів над низкою пов'язаних з безпекою тем, учасники проведуть новий раунд переговорів.
Група експертів має представити доповідь про озброєння та чисельність військ, що дислокуються на Кіпрі - як грецьких, так і турецьких, заявив у той же день очільник МЗС Греції Нікос Котзіас.
Він уточнив, що переговори за посередництва ООН і за участю президента Кіпру Нікоса Анастасіадіса, лідера невизнаної Турецької республіки Північного Кіпру Мустафи Акінчі, а також очільників МЗС держав-гарантів - Великої Британії, Греції та Туреччини, можуть продовжитись 23 січня.
На переговорах грецько-кіпрська сторона пропонує скасувати статус держав-гарантів Греції, Британії та Туреччини. Його вони отримали після набуття Кіпром незалежності у 1960 році. Також ідеться про виведення 35 тис. турецьких військових з північної частини острова, введених туди через путч у 1974 році. Обидві пропозиції, однак, відхиляють турки-кіпріоти.
На думку оглядачів, компроміс може бути досягнутий, якщо турецький військовий контингент на певний час скоротять до кількох тисяч, а безпеку турків-кіпріотів гарантуватиме Туреччина - однак уже не у статусі гаранта для всього острова. Греко-кіпрська сторона налаштована прийняти пропозицію ротації президента від обох національних груп. Також оглядачі заявляють, що обидві сторони погоджуються на створення на Кіпрі єдиної федеративної держави.
Якщо переговори, ініційовані у 2015 році, завершаться успіхом, результат мають на голосуванні підтвердити як греки, так і турки-кіпріоти.
Раніше Генсек ООН А.Гутерріш заявив, що Кіпру потрібен довгостроковий і стійкий мир.