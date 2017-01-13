Конференція щодо возз'єднання Кіпру завершилася безрезультатно

ukru
18:00 • 34165 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 64077 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 82051 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 154463 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
12:49 • 136747 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 170454 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 162936 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 162463 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 316603 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 339123 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
53 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

28 березня, 09:58 • 68303 перегляди
путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

28 березня, 10:37 • 90500 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 134573 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 116793 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 125484 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 154421 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 316585 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 339104 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 258763 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 332234 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 17116 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 39824 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 48080 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 125484 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 134573 перегляди
Актуальне
Конференція щодо возз'єднання Кіпру завершилася безрезультатно

Конференція щодо возз'єднання Кіпру завершилася безрезультатно

Київ • УНН

 • 10254 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Міжнародна конфренція щодо возз'єднання Кіпру, яка напередодні відбулася у Женеві, завершилася без будь-яких конкретних результатів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Однак, переговори продовжаться.

"Спочатку експерти, які представляють усі сторони, зустрінуться 18 січня", - заявив пізно ввечері у четвер представник уряду Республіки Кіпр Нікос Хрістодулідіс.

За його словами, після роботи експертів над низкою пов'язаних з безпекою тем, учасники проведуть новий раунд переговорів.

Група експертів має представити доповідь про озброєння та чисельність військ, що дислокуються на Кіпрі - як грецьких, так і турецьких, заявив у той же день очільник МЗС Греції Нікос Котзіас.

Він уточнив, що переговори за посередництва ООН і за участю президента Кіпру Нікоса Анастасіадіса, лідера невизнаної Турецької республіки Північного Кіпру Мустафи Акінчі, а також очільників МЗС держав-гарантів - Великої Британії, Греції та Туреччини, можуть продовжитись 23 січня.

На переговорах грецько-кіпрська сторона пропонує скасувати статус держав-гарантів Греції, Британії та Туреччини. Його вони отримали після набуття Кіпром незалежності у 1960 році. Також ідеться про виведення 35 тис. турецьких військових з північної частини острова, введених туди через путч у 1974 році. Обидві пропозиції, однак, відхиляють турки-кіпріоти.

На думку оглядачів, компроміс може бути досягнутий, якщо турецький військовий контингент на певний час скоротять до кількох тисяч, а безпеку турків-кіпріотів гарантуватиме Туреччина - однак уже не у статусі гаранта для всього острова. Греко-кіпрська сторона налаштована прийняти пропозицію ротації президента від обох національних груп. Також оглядачі заявляють, що обидві сторони погоджуються на створення на Кіпрі єдиної федеративної держави.

Якщо переговори, ініційовані у 2015 році, завершаться успіхом, результат мають на голосуванні підтвердити як греки, так і турки-кіпріоти.

Раніше Генсек ООН А.Гутерріш заявив, що Кіпру потрібен довгостроковий і стійкий мир.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.40
Brent
$72.71
Bitcoin
$83,994.90
S&P 500
$5,585.67
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,110.49
Ethereum
$1,883.86