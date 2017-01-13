Конференция по воссоединению Кипра завершилась безрезультатно
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Международная конфренция по воссоединению Кипра, которая накануне состоялась в Женеве, завершилась без каких-либо конкретных результатов, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Однако, переговоры продолжатся.
"Сначала эксперты, представляющие все стороны, встретятся 18 января", - заявил поздно вечером в четверг представитель правительства Республики Кипр Никос Христодулидис.
По его словам, после работы экспертов над рядом связанных с безопасностью тем, участники проведут новый раунд переговоров.
Группа должна представить доклад о вооружении и численности войск, дислоцирующихся на Кипре - как греческих, так и турецких, заявил в тот же день глава МИД Греции Никос Коциас.
Он уточнил, что переговоры при посредничестве ООН и при участии президента Кипра Никоса Анастасиадиса, лидера непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафы Акинчи, а также руководителей МИД государств-гарантов - Великобритании, Греции и Турции, могут продолжиться 23 января.
На переговорах греко-кипрская сторона предлагает отменить статус государств-гарантов Греции, Великобритании и Турции. Его они получили после получения Кипром независимости в 1960 году. Также речь идет о выводе 35 тыс. турецких военных с северной части острова, введенных туда из-за путча в 1974 году. Оба предложения, однако, отвергают турки-киприоты.
По мнению обозревателей, компромисс может быть достигнут, если турецкий военный контингент на время сократят до нескольких тысяч, а безопасность турок-киприотов будет гарантировать Турция - однако уже не в статусе гаранта для всего острова. Греко-кипрская сторона настроена принять предложение ротации президента от обеих национальных групп. Также обозреватели заявляют, что обе стороны соглашаются на создание на Кипре единого федеративного государства.
Если переговоры, инициированные в 2015 году, завершатся успехом, результат на голосовании должны подтвердить как греки, так и турки-киприоты.