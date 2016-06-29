Комуністку А.Александровську затримали у Харкові
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 29 червня. УНН. Увечері у вівторок у екс-глави комуністів Харкова Алли Александровської провели обшук, після чого її затримали. Про це кореспонденту УНН повідомив адвокат А.Александровської Олександр Шадрін.
Після обшуків А.Александровську затримали.
"Александровська знаходиться в СІЗО", - заявив її адвокат О.Шадрін.
За словами адвоката, їй інкримінують ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України - ред.) і ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.