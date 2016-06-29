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15 марта, 19:03 • 116115 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169526 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139732 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132056 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113736 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105998 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101830 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136318 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132459 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127895 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Коммунистку А.Александровскую задержали в Харькове

Коммунистку А.Александровскую задержали в Харькове

Киев • УНН

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ХАРЬКОВ-КИЕВ. 29 июня. УНН. Вечером во вторник у экс-главы коммунистов Харькова Аллы Александровской провели обыск, после чего ее задержали. Об этом корреспонденту УНН сообщил адвокат А.Александровской Александр Шадрин.

После обысков А.Александровскую задержали.

"Александровская находится в СИЗО", - заявил ее адвокат О.Шадрин.

По словам адвоката, ей инкриминируют ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - ред.) И ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

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