Коммунистку А.Александровскую задержали в Харькове
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 29 июня. УНН. Вечером во вторник у экс-главы коммунистов Харькова Аллы Александровской провели обыск, после чего ее задержали. Об этом корреспонденту УНН сообщил адвокат А.Александровской Александр Шадрин.
После обысков А.Александровскую задержали.
"Александровская находится в СИЗО", - заявил ее адвокат О.Шадрин.
По словам адвоката, ей инкриминируют ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - ред.) И ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.