Коммунистку А.Александровскую задержали в Харькове

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 29 июня. УНН. Вечером во вторник у экс-главы коммунистов Харькова Аллы Александровской провели обыск, после чего ее задержали. Об этом корреспонденту УНН сообщил адвокат А.Александровской Александр Шадрин.